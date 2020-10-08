中国驻加使馆：中国同他国签引渡条约不是为实现利益

中国驻加拿大使馆发言人强调，中国同其他国家商签引渡条约，是为共同打击跨国犯罪提供制度保障，而不是实现自身利益的工具。

据中新社报道，中国驻加拿大使馆发言人10月7日致函加拿大《环球邮报》，对该报涉孟晚舟事件的报道予以否认。

《环球邮报》10月5日刊载题为《在孟晚舟被捕之前，中国多年来一直在大力推动（签署）广泛的引渡条约》的文章，指中国企图把引渡条约作为实现自身利益的工具，称中国对同加拿大达成引渡条约充满兴趣，却对加方根据《加美引渡条约》逮捕孟晚舟充满怨恨。

使馆发言人指出，该文章罔顾事实，误导公众，中方对此表示坚决反对。发言人表示，中国同其他国家商签引渡条约，有助于同相关国家开展司法执法合作，为共同打击跨国犯罪提供制度保障，这符合双方利益，而不是实现自身利益的工具。

发言人重申，孟晚舟事件不是司法案件，而是美国为打压中国高科技企业和华为公司而一手炮制的严重的政治事件，加拿大扮演了帮凶的角色。美、加两国滥用双边引渡条约，对一位无辜的中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民合法权益。中方强烈呼吁加方从事情本身是非曲直、公平正义出发，尽快作出释放孟晚舟女士的正确决断，为两国关系重回正轨创造条件。