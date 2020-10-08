自驾游汽车坠河 武汉一副区长和区人大干部死亡

中国安徽省六安市金寨县天堂寨镇境内发生一起车祸，车上两男一女身亡。其中女子为武汉市青山区副区长倪某，男子李某为青山区人大干部，另一名男子邹某为企业家。

据上游新闻报道，记者10月8日从安徽省六安市金寨县官方获悉，10月6日下午，该县天堂寨镇境内发生一起车祸，一辆棕色小型车辆冲断护栏后坠河，车上两男一女身亡。其中女子为武汉市青山区副区长倪某，男子李某为青山区人大干部，另一名男子邹某为企业家。

安徽应急管理厅官网发布消息说，六安市金寨县天堂寨镇马石村三叉路口向南约500米处，一车辆冲撞护栏后坠落河中，车内两男一女被民警救出，经抢救多时后宣布死亡。目前，事故原因正在调查中。

记者获得的视频显示，河道边一段护栏已断，一辆棕色小型车辆倒扣河中，多名男子搭梯下到河中展开施救。

武汉市青山区人民政府官方微博“青山政务”发布通报指，青山区副区长倪红等七人10月6日分乘两台车，结伴外出旅行。其中，倪红所乘车辆共载三人，在安徽省六安市金寨县境内发生交通事故，造成三人身亡。目前，青山区委区政府已组成工作专班，赶赴事发地配合当地政府及遇难者家属开展善后工作。事故原因正在调查之中。 ​​​​”

网传信息称，青山区副区长倪某等一行三人在安徽省金寨县天堂寨旅游途中遭遇意外身亡。接青山区委办报告，该区副区长倪某与好友等一行七人驾驶两辆车在安徽金寨天堂寨自驾游，两车行至天堂寨镇马石村河边时，其中一辆载有倪某、青山区人大环资委主任李某、邹某等三人的车发生侧翻，车上三人溺水，后被送医，经抢救无效身亡。

一名官方人士说：“遭遇意外的邹某是企业家，前天（6日）下午，武汉那边就来人处理了，昨天（7日）又来了一拨。”武汉市青山区政府官网显示，倪某，女，1970年2月出生，2019年10月起任青山区政府副区长、党组成员。记者联系上武汉市青山区相关负责人，对方表示不知情。

资料显示，天堂寨系中国国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、国家森林公园、国家地质公园，是大别山第二高峰，位于安徽省金寨县与湖北省罗田县交界地区，有“华东最后一片原始森林、植物的王国、花的海洋”的美称。



