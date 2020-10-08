吉林长岭被举报毁林毁草 中国国家林草局：违法行为已处理

中国吉林长岭县被民众举报毁林毁草，国家林业和草原局回应时说，违法行为已得到处理。

据中国澎湃新闻今天（8日）报道，在中央生态环境保护督察组进驻国家林业和草原局开展督察期间，有群众举报称，吉林省松原市长岭县领导挪用农民牧业贷款，将16万公顷草原湿地开垦成耕地，获取补助，大面积草原耕地租给农民非法获利。

有群众也指，当地三北防护林存在长期盗伐，并被当成耕地租给农民。

中国国家林业和草原局昨天（7日）对此在官网上证实，长岭县草原湿地有开垦现象。

至于群众举报中提到的“16万公顷草原湿地”面积，国家林草局说，这一数字与长岭县1万8300公顷草原面积相矛盾。经调查，长岭县1万8300公顷草原面积没有减少，草原植被全面恢复，草原综合植被覆盖度达67%。

针对群众反映“当地三北防护林存在长期盗伐，并被当成耕地租给农民”的问题，国家林草局说，长岭县过去曾经存在盗砍盗伐三北防护林，并被当成耕地租给农民的问题。但2016年以后，通过采取清收、问责、还林、打击和管护等有力措施，目前这些问题已得到彻底根治。

国家林业和草原局也指出，长岭县2016年-2019年已累计查处草原违法案件21起，移送司法机关五人，涉案面积190.48公顷，涉案地块已全部恢复草原植被。

长岭县位于吉林省西部，松原市西南部，地处松辽平原腹地、科尔沁草原东部。曾因出色完成了“三北”防护林造林任务，荣获过“三北防护林建设一期工程先进单位”“营造百万亩森林县”等荣誉称号。

然而，报道称引述《吉林日报》2018年的消息称，原国家林业局在全国森林资源普查时发现，2015年长岭县有林面积比2003年减少了1.6万公顷，森林覆盖率下降了2.78个百分点。