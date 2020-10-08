美军麦凯恩号驱逐舰现身南中国海　

三年前与油轮相撞导致严重受损的美国海军“麦凯恩”号驱逐舰，不久前完成修复恢复部署，最近出现在东海、南中国海海域，幷开展相关补给、训练活动。

据香港中通社报道，美国太平洋舰队10月7日发布消息，当天美国海军的阿利伯克级导弹驱逐舰“麦凯恩”号（USS John S. McCain）出现在南中国海，幷组织舰员进行重机枪武器操作训练。“麦凯恩”号驱逐舰目前被分配到美国海军第15驱逐舰中队，这也是美国第七舰队的主力水面部队。

在进入南中国海之前，“麦凯恩”号曾于10月6日现身东海，幷与“查尔斯杜鲁”号（USNS Charles Drew）干货弹药补给船进行了海上补给作业。

据环球网报道，“麦凯恩”号驱逐舰在三年前曾发生严重撞船事故。2017年8月20日，由于舰员疲惫、决策失误以及水兵操舰技术不精等原因，“麦凯恩”号在新加坡海岸与排水量3万吨的“阿尔尼克”号油轮相撞，导致驱逐舰受损严重，舰上10名船员死亡，五名船员受伤。

这艘驱逐舰在美国第七舰队位于日本横须贺的总部接受了为期近两年的维修，包括对电子信息系统、天线系统和停泊装置的更新升级，幷于去年10月重新下水，于今年6月中旬恢复部署。

中国国务委员兼外长王毅曾在出席东亚峰会外长会时说，今年上半年，美国派出近3000架次军机、60余艘次军舰，包括多批次轰炸机和双航母编队到南中国海，正在成为南中国海军事化的最大推手。