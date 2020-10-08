中国B站市值一夜大涨75亿人民币

中国弹幕视频分享网站哔哩哔哩弹幕网（Bilibili，简称B站）被报道将在香港二次上市，受此消息影响， B站股价大涨6.81%，最新市值达到167.4亿美元（227.31亿新元）。一夜之间，B站市值猛增了约74.7亿元人民币（14.93亿新元）。

据投资界报道，截至美股最新收盘，B站股价较前一交易日大涨6.81%，市值高达167.4亿美元。换言之，其市值一夜之间飙升11亿美元，约合人民币74.7亿元。路透社旗下媒体IFR10月6日报道，B站委任摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银集团四家银行安排其回港二次上市，可能寻求募资8亿至15亿美元。

回顾2020年的前十个月，B站股价迎来大爆发。虽然自 2018 年上市以来，B 站的股价一直在10至20美元之间波动，但在进入今年后，伴随着跨年晚会、索尼投资再到宣传片《后浪》等一系列动作，B站股价的走势便势如破竹。

尤其是今年4月，旗下拥有诸多游戏、动漫、音乐知名IP的索尼，官宣投资B站4亿美元，这笔投资给B站的股价带来又一波数日连涨，在4月22日一度达到30.50美元/股，市值正式破百亿美元。

B站的发展出乎了大多数人的意料。当年在上线之初，B站只是作为一个A站崩落时的备选，最早只有动漫类的视频，到现在逐步扩展成为基本上覆盖了中国绝大多数的年轻网民喜好的平台，走出了一条从二次元个人站向Z世代社区的“破壁出圈”路线。

十一长假期间，B站又火了一把。随着《说唱新世代》和《风犬少年的天空》轮番播出，B站App登上了中国区App Store排行榜第二名。其中，《风犬少年的天空》是B站与欢喜传媒合作的第一部电视剧。这部B站独播新剧在9月24日开播后不到两周时间，总播放量已经突破1亿，站内观众评分9.1，弹幕总数破百万.

这样的成绩，源于不久前的一笔投资。今年8月，哔哩哔哩以5.13亿港元入股欢喜传媒，交易后持有欢喜传媒9.9%股份，并将委派一位董事进入董事会。如今，这笔投资的效果立竿见影。

早在上市之初，B站就因商业模式单一为人所诟病，被质疑只能靠游戏盈利。后来，B站尝试广告变现，开始在内容中增加了贴片广告，但被指与“正版番剧永远不添加贴片广告”的承诺相悖，被用户大规模声讨，逼得创始人许下“没有广告”的承诺。

广告这条最容易变现的路走不通，B站只好开始加速布局泛娱乐。随着直播、广告以及电商领域商业化进展加快，B站的非游戏收入已经第一次超过游戏收入。从二季度财务数据来看，收效明显。通过视频、游戏、电竞、虚拟主播等业务，B站正在牢牢地掌握住年龄14到35岁区间的年轻人。正因如此，中国互联网界的两大超级巨头，腾讯和阿里已纷纷投资B站。

腾讯一直是B站的股东，甚至在B站上市后又花费3.176亿美元继续增持至12%。就在大家已经默认B站属于腾讯系的一员时，阿里的入股让人猝不及防。2019年2月15日，阿里巴巴通过全资子公司淘宝中国入股B站约2400万股，持有B站约8%股份。同时获得腾讯和阿里的投资，这在中国的互联网圈称得上是罕见的一幕。

不过作为一家已经长跑十年的互联网公司，与B站营收持续高速增长相对应的是，其依然没有改善净利亏损的状态。今年Q2财报显示，截至6月30日，B站该季度中总营收达到了26.2亿元，比2019年同期增长了70%，创造了历史营收新高；同时这个季度的毛利润为6.04亿元，连续五个季度实现持续增长。

但是，B站在第二季度的净亏损为5.709亿元，比上年同期扩大了81%，在上年同期B站净亏损为3.150亿元。这是其自2018年3月份在美国上市以来连续第十个季度处于亏损状态。