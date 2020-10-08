港民主派：大湾区港人投票会崩坏选举文化 将全力阻止

香港民主派立法会议员联署指出，容许大湾区港人投票将带来种种问题，并会令香港的选举文化崩坏，全体民主派立法会议员会全力反对这项建议，及阻止相关建议在立法会内通过。

据《星岛日报》报道，香港民主派民主派指，现行选举法例内要求选民须通常在香港居住的资格，一旦大湾区港人可以在内地投票，再无香港常居地的联系，会彻底改变现行选举制度对居住地的法律要求。另外，选举事务处难以核实大湾区港人的投票资格，该建议会令种票行为更加猖獗，严重影响选举结果。

民主派指出，选举前后，内地组织或会大举支援香港亲中候选人，该等候选人及助选团亦可以随时到内地拉票，一旦出现种票及各种贪污舞弊行为，选举事务处、警方以至廉政公署根本无法监察，而法例赋予他们的调查权力亦难以在内地行使。

民主派议员又指，香港民主派有些代表根本不能进入内地进行选举工程，即使内地容许不同党派候选人可以进入在内地拉票，面对不同的红线，质疑候选人的文宣内容会受到内地部门干预及审查。

民主派认为，特区政府已经完全无视香港选举制度公开公正和公平的核心价值，质疑建议旨在为建制派度身订造“必胜的选举”，批评此例一开，以后立法会及区议会的组成将再无公信力。

据了解，港府正研究推出措施，便利港人在大湾区居住生活，其中包括便利大湾区港人的投票安排。