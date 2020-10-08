台媒：不满名称被更改 台观光局退出国际旅游交易会

台湾媒体披露，今年度国际旅游交易会主办方之一的中国大陆，擅自更改台湾交通部观光局报名时的名称，观光局为此退出参展。

据台湾《镜周刊》今天（8日）报道，国际旅游交易会每年9月底由亚太旅行协会举办，而台湾是亚太旅行协会创办成员之一。

观光局今年比照往年惯例，一样以“台湾观光局”（Taiwan Tourism Bureau）的名称完成报名。

观光局9月9日发现，报名时的名称被无预警改为“台湾海峡观光协会”（Taiwan Strait Tourism Association）

在观光局三度通知协会总会，要求维护台湾方面的权益后，总会执行长做出回应，提到今年旅展是由中国大陆官方赞助，而大陆文化旅游部要求，台湾不管是政府单位或民间组织，若想参与大陆的非商业活动，均需“事前申请获准”才能参与。

执行长说，大陆以台湾未依规定事前申请获准，最后不同意台湾参展，但总会愿意“另办专属台湾的虚拟行销活动”。

周刊经调查后发现，今年旅展由四川省乐山文化广播电视观光局独家赞助，并称大陆透过改名、撤网页、事前审查共三手法阻挠台湾参展。

报道称，台湾不甘遭矮化，最后宣布退出参展。

另据台湾《联合报》报道，行政院对此表态支持退展，因为“国家尊严”不能牺牲。