江西曾春亮案：嫌凶无精神病 案件将移送法院

轰动全中国的江西抚州乐安县命案受害者代表律师披露，检察院鉴定疑凶曾春亮没有患上精神病，案件将在十一节后尽快移送法院。

据中国封面新闻报道，康姓受害者家属方面透露，江西省宜春市人民检察院四名工作人员和一名丰城市警方工作人员今早（8日）11时左右来到山砀镇康家，对照卷宗查看犯罪现场，了解康家监控有关内容，重走曾春亮犯罪路线。

康家代理律师侯士朝说，检察院告知家属，已给曾春亮做了精神病鉴定，鉴定结论是完全行为能力人。

曾春亮曾在7月和8月两度潜入康家，并在第二次潜入时，将康家夫妻杀害，并锤击7岁男孩头部，导致男孩重伤昏迷。嫌凶在五天后再杀害一名县医保局干部。曾春亮最终在8月16日落网。

乐安县纪委监委相关负责人8月18日提到，对于案件中警方是否渎职等问题，抚州市纪委监委、抚州市检察院、江西省公安厅三家单位已于两天内相继派员进驻乐安调查。

9月9日，据受害者家属反馈，江西省公安厅成立的专案组回复他们称，调查结果为乐安县公安局在办案过程中没有渎职，只是在程序上有瑕疵。瑕疵纰漏包括：没给立案回执立案通知书；没有最大的保证报案人的知情权。

对于受害者康家要求公开通报案情，回应公众质疑，检察院与警方今天在现场尚未作出回应。