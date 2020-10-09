消息人士：林郑倡议明年立会选举 港人可在大陆投票

消息人士透露，香港特首林郑月娥倡议，立法会选举在明年举行时，港人可以在中国大陆投票，而且不仅限于大湾区。

据香港01昨天（8日）报道，消息人士称，当局正研究修例推行全国性投票制度，不仅让常居大湾区港人投票，在上海、北京等重要热门地点的港人也可在当地投票。

消息人士说，此举是为了防止大型选举再次因爆疫而搁置，目标是从明年立法会选举起开始落实。林郑月娥可能会在下周的施政报告中宣布有关建议。

港府统计处数据显示，截至去年年底，通常在广东省逗留的港人人数有53万8000个。有建制中人估计，在冠病疫情爆发后，目前逗留在广东省的港人相信较去年底数字少，但预料仍有20万至30万人。

港府暂时没有常居全国港人人数的统计数据，但初步估计，常居上海、北京等热门城市的港人也为数不少。

政府消息人士称，既然同于一国之内，“无理由常居大湾区港人可以投票，而身处上海、北京的港人不可，有关界线也难界定”，基于这一点，容许香港在大陆投票的计划将属全国性措施。

按计划，当局将在全国多个不同城市设投票站，让居住或滞留大陆的港人投票，希望透过修改《选举条例》，让新措施赶在明年9月的法会选举落实。

至于在哪些城市设票站、共设多少个票站，如何监察等，则留待政制及内地事务局研究。

至于境外港人如身在美加英澳的港人是否也能在当地投票，消息人士称，港府暂时没有这项计划，因全国投票属“一国之内”的事，较容易处理，一国以外范围有不一样的处理方式。

如果港府将立法会选举及区议会选举的投票扩展至大陆，按例需修改《选举条例》并经立法会通过，方能落实，料有关修改需调整选民定义，包括法律规定选民需“通常居住于本港”的法例规定等。

民主派会议召集人、民主党主席胡志伟认为，选举事务处难核实大湾区港人的投票资格，质疑只会让种票行为更猖獗。他强调，民主派反对有关做法，若政府提交修例建议将全力阻止。