分析人员：中国中央政府对香港司法机构不满由来已久

香港媒体报道，建制派及亲中媒体对香港司法机构的狙击愈演愈烈，亲中报章更罗列“黄官”名单逐一批评。有分析人员认为，中国中央政府对司法机构不满由来已久，但并非单纯因法院近期对反修订《逃犯条例》抗争案件的裁决。

据香港《明报》报道，有中国大陆学者也批评香港的司法机构，全国港澳研究会理事宋小庄昨天（8日）就在该报撰文，以不点名的方式批评终院首席法官马道立推卸责任。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，中央希望法官能协助把关，对涉嫌参与违法暴力者重判，发挥阻吓作用。不过，从中央更高的层次，中央反而是不满意司法界在香港回归后，仍未理解一国两制下香港法院应有的宪政角色。

刘兆佳指，法院对中央权力不够尊重、对人大释法权力理解不足，以及司法机构对政府行政权力不够尊重，并称中央会认为，法院宽松审批市民司法复核，挑战行政决定。

前终院常任法官列显伦上个月撰文，提出司法机构“是时候紧急改革了”，当中多番批评法院，并在受访时斥责司法机关“把自己抬高到了全国人大的位置”。刘兆佳就说，烈显伦的观点，与北京的看法很相近，大陆对列显伦的观点推崇备至。

至于建制派下一步会如何狙击司法机构，刘兆佳估计，中央也不想大量冲击司法制度，相信目前也是先期盼法院纠正，提醒司法制度要有效运作，也要争取各界的支持与信任。