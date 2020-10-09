学者：危机管控停摆 中美在南中国海易擦枪走火

有中国学者认为，在中美全面对抗的背景下，由于双边危机管控机制停摆，一旦双方士兵在海上相遇，很可能导致擦枪走火。

中国智库“南海研究院”院长吴士存在香港《明报》今天（9日）刊登的访问中说，南中国海今年的“美国因素突显”，并称美国利用南中国海问题牵制中国，挑拨中国和亚细安的关系。

吴士存说：“2016年南海仲裁案后，南海局势经历相对较长一段时间的平稳可控，今年是个转折点。”

吴士存提到，南中国海其他主权声索国也利用中美博​​弈时机，以及与中国达成《南中国海行为准则》磋商之前的窗口期，谋取各自南中国海利益最大化，此两方面造成南中国海动荡。

自2018年贸易争端起，中美角力已延伸至科技、外交、文化、教育等多个领域，南中国海也不平静。

报道引述公开资料显示，7月美军在南中国海举行两次双航母演习；“南海战略态势感知计划”统计，该月美方出动共计67架侦察机，多次抵近中国近海。截至今年8月底，美舰七次闯入中国控制的南中国海岛礁海域。

面对美军频繁的动作，中国国防部曾说，美国在南中国海“兴风作浪”只会让中国更坚定“乘风破浪”，捍卫主权和安全，维护南中国海的和平稳定。

吴士存认为，目前中美危机管控定期磋商检讨机制已停摆，一旦双方前线士兵在海上相遇，任何一方未能遵守现有规则，即可能引发灾难。

他也说，中美双方目前彼此的目标清晰而底线模糊，中国的目标是维护自身南中国海权益主张及地区和平稳定，美国的目标则是维护其在南中国海乃至西太平​​洋的海上霸权。

对于底线，吴士存猜测，美国可能是要中国不继续扩大建设华阳礁，或者不划设防空识别区；中国底线则可能是美国不试图接近其岛礁，以及不能对中国海警船、民兵船动手。

不过，他也认为，中国已经没有太多底线可被试探，因中国控制的南沙七个人工岛12海里内水域，美军都已进入过。