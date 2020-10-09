9月财新中国PMI升至三个月高位 供需加速恢复但风险仍存

财新/Markit周五（9日）联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)升至54.8，高于上月的54，为三个月最高；综合PMI则从上月的55.1降至54.5。

据路透社报道，后疫情时代的中国服务业复苏在加速，财新9月中国服务业PMI升至三个月高位，新接业务总量的持续增长，支撑经营活动进一步扩张；不过，疫情有可能在全球卷土重来以及美国大选的不确定性，仍然是对企业经营前景构成负面影响的关键风险因素。

分项数据显示，虽然服务业活动加速扩张，但不足以抵消制造业生产增速减的步伐；疫情后制造业和服务业就业首次同步改善，但力度不强，就业形势依然不容过分乐观。

“总体而言，目前经济运行依然处于新冠疫情之后的恢复期，恢复速度还有所加快。”财新智库高级经济学家王喆称，制造业、服务业供需两旺，在手订单、采购、库存等指标表现强劲，相关价格指数保持稳健。

他并称，未来一段时间，海外疫情的反复以及美国大选仍存在极大的不确定性，国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建仍面临极大挑战。

Markit网站刊登的新闻稿显示，虽然新增出口业务量仍继续下滑，但新接业务总量显著增长，新订单整体增速可观，超过8月份。企业普遍反映，第三季末，客户需求进一步疫后复苏，加上新项目开发，提振了销售；基本面数据显示，内需转强是带动新业务量增长的主要因素，出口订单仍进一步收缩。

9月份，服务业企业对于未来12个月的经营活动量保持强劲乐观，乐观度较8月份增强，企业预期未来一年经营活动会有所增长，是因为相信疫情一旦结束，全球经济状况将会复苏。

王喆指出，用工成本叠加原材料和运输成本，令服务业投入品价格连续三月上升，但本月上升幅度亦较为有限。同时，服务业收费价格增速也有所放缓，经济修复过程中，市场竞争依然较为激烈，对企业盈利形成限制。

此前公布的财新9月中国制造业采购经理人指数(PMI)略降至53，低于路透调查预估中值和上月的53.1。不过整体增速仍属稳健，生产与新订单进一步明显增长，新出口订单创三年高点。

上周公布的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.5，高于路透调查预估中值51.2和8月份的51，为六个月最高。