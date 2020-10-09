大陆学者：台湾通俗流行文化产业失去往日活力

有中国大陆学者认为，台湾通俗流行文化产业正处于严重断层阶段，一些十多年前的当红明星依然是业内中流砥柱，该产业已明显失去往日活力，也导致越来越多的台湾青年艺人选择“西进”。

中国艺术研究院副研究员孙佳山及云南财经大学学者肖涵予在《环球时报》今天（9日）撰写的文章中提到，民进党政府和台独势力过去几天对台湾“爱国艺人”的打压愈演愈烈，继欧阳娜娜、张韶涵、林志玲之后，又有人盯上林瑞阳，要求即刻撤换其宜兰观光大使身份。

作者们认为，有越来越多的台湾艺人“无畏民进党当局的无理恐吓和非法干涉，果断选择大陆作为自己人生和事业的发展舞台”。

文章提到，本世纪第二个十年以来，类似爱奇艺、腾讯视频这样完全在大陆一步步发展壮大的流媒体应用，在不到10年时间里快速崛起。

作者们说：“尤其是过去五六年来，从投资到制作、宣发，古装、悬疑、都市情感题材背后港台团队的色彩相比新世纪前十年已大幅弱化，也改变了自上世纪80年代以来，内地剧弱于港台剧的基本文化格局。”

他们还提到，在台湾收视率靠前的剧集，均为一播就长达一两年的上百集超长剧，而《延禧攻略》《如懿传》等“制作精良”的大陆剧登陆之后，便迅速创下相当不俗的收视战绩，剧集中的一些流行语也在台湾年轻人当中迅速传播。