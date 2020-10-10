中国将全面推行证券发行注册制 支持优质企业上市

中国国务院昨天（9日）发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》（简称《意见》），提出全面推行、分步实施证券发行注册制，支持优质企业上市。

据新华社报道，《意见》指出，要按照深化金融供给侧结构性改革要求，加强资本市场基础制度建设，强化持续监管，优化上市公司结构和发展环境，使上市公司运作规范性明显提升，信息披露质量不断改善。《意见》提出六个方面17项重点举措。

在提高上市公司治理水平方面，《意见》表示，要完善公司治理制度规则，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，加快推行内控规范体系，强化上市公司治理底线要求。完善分行业信息披露标准，增强信息披露针对性和有效性。

在推动上市公司做优做强方面，全面推行、分步实施证券发行注册制，支持优质企业上市。完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度，允许更多符合条件的外国投资者对境内上市公司进行战略投资。完善上市公司再融资发行条件。探索建立对机构投资者的长周期考核机制，吸引更多中长期资金入市。健全激励约束机制。

在健全上市公司退出机制方面，《意见》指出，要严格退市监管，完善退市标准，简化退市程序，严厉打击恶意规避退市行为，加大对违法违规主体的责任追究力度。畅通主动退市、并购重组、破产重整等上市公司多元化退出渠道。

在提高上市公司及相关主体违法违规成本方面，《意见》表示，要加大对欺诈发行、信息披露违法、操纵市场、内幕交易等违法违规行为的处罚力度。推动增加法制供给，加重财务造假、资金占用等违法违规行为的行政、刑事法律责任，完善证券民事诉讼和赔偿制度，支持投资者保护机构依法作为代表人参加诉讼。