蔡英文双十演说 将强调有决心维持两岸稳定

台湾今天将举行双十庆典，总统蔡英文将发表演说。根据台湾总统府昨天提前释出的演讲概要，在两岸关系部分，蔡英文表示，当前全球都高度关注印太及两岸局势变化，“我们坚守原则，有决心维持两岸关系的稳定，但这是彼此共同的责任。”

据台湾《联合报》报道，蔡英文题为“团结台湾，自信前行”的演说内容分四个部分，分别是：台湾防疫成果贡献国际；新情势下的新台湾经济策略；以坚实国防维护国家安全；用积极作为参与区域合作。

对于新情势下的新台湾经济战略，蔡英文提出三大策略：一、全方位投入供应链重组，让台湾成为全球供应链不可或缺的关键力量；第二、打造台湾成为国际资本、人才及数位技术汇聚的重镇；第三、全力落实经济社会的均衡发展，让台湾经济发展的成果让全体国人所共享。

蔡英文进一步聚焦在国安，她表示，坚实的防卫决心和实力，才能保障国安并维护区域和平。政府将打造坚实国防，强化防卫战力现代化、加速提升不对称战力、提升军队专业素养、建立有效后备战力等，并与周边国家强化安全伙伴角色，让全民国防更为坚实。

最后，蔡英文还将提及未来在区域及国际的发展方向，她指出，台湾要将变局的试炼，转化为历史的机遇。坚持主权及民主的原则不变，但策略上将灵活应变，更将积极参与未来的国际和区域新秩序的建立，不但要维持和平及促进繁荣发展，也要将进步及良善的价值，推广到全世界。

蔡英文表示，当前全球都高度关注印太及两岸局势变化，“我们坚守原则，有决心维持两岸关系的稳定，但这是彼此共同的责任。”

她也提到，台湾人民对于和平稳定与繁荣永续的主流民意正趋向一致。