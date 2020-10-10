为中国窃取情报 狮城男在美国被判监14个月

（早报讯）被指为中国窃取情报、渗透策反的狮城男子姚俊威，在美国被判14个月监禁。由于已入狱11个月，他可能在三个月后被美国驱逐出境。

《海峡时报》报道，当地时间10月9日，美国法院对新加坡籍的姚俊威（Dickson Yeo Jun Wei，39岁）作出判决。

姚俊威在庭上说：“我只想回家，见到我的家人。”

他表示，为自己的行为完全负责，并感谢美国政府在处理此案时展现出的专业精神。

他也表示，自己很同情中国的立场，但没有想过要伤害任何人。

“在中国，大家普遍认为美国是想要把中国榨干。”

姚俊威于去年11月在美国被捕，今年7月24日在美国法院认罪。他承认在2015年至2019年间，在美国从事非法“外国代理人”活动。

法官丹雅·舒特坎（Tanya Chutkan）告诉姚俊威，他并非因自己的思想或政治理念而受惩罚。她也表示，从姚俊威被捕之日算起，过去的11个月也会被算在刑期内。

这意味着姚俊威可能在三个月后被驱逐出境。不过，具体的日期目前尚不清楚。

《海峡时报》看到的法庭文件显示，辩方律师米歇尔·彼得森（Michelle Peterson）在为姚俊威请求轻判时指出，姚俊威并未背叛新加坡，对美国或任何美国公民也没有恶意；姚俊威被中国及其通过工业政策让数百万人脱离贫困的能力所吸引，因此很容易受到影响。

米歇尔说，当年被中方情报人员招揽时，姚俊威穷困潦倒、孤独，在学术上也陷入困境。

“对于他在学术界努力完成的工作，中国人给了他更多尊重及尊严。”

她称，姚俊威对自己的行为很后悔，也备受高血压、焦虑症、抑郁症以及创伤后压力心理障碍症（post traumatic stress disorder）困扰。由于他的专业声誉已受损，如今在新加坡找到基本的就业机会也困难。

姚俊威曾是新加坡李光耀公共政策学院博士生。2015年，他到北京发表关于东南亚政治的演讲后，被自称是中国智库的人员招揽。对方要求姚俊威撰写涉政治领域的报告，以金钱作为报酬。

对于本案，中国外交部发言人汪文斌于今年7月27日指出，美方执法部门为了抹黑打压中国，近来不断炒作所谓“中国渗透”“中国间谍问题”，已经到了草木皆兵、杯弓蛇影的地步。