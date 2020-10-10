国民党求美协助抵抗中国大陆 洪秀柱：两头落空

国民党立院党团提出“请求美国协助抵抗大陆”、“台美恢复邦交”决议案，国民党前主席洪秀柱昨天搭机前往大陆参加第三届海峡两岸青年发展论坛时表示，国民党会丧失自己的立场，原来支持国民党的离开，不支持国民党的不会来，两头落空。

根据《联合报》报道，洪秀柱表示，要采取理性态度面对两岸关系，促进两岸间未来和平交流合作的可能。

两岸情势紧张，中共军机不断出现在台湾，洪秀柱表示，两岸要和平还是要战争，台湾最近的民调出现一个有趣的现象，就是年轻人说“我们不怕”，打仗就打仗，可是兵源不够要征兵，就说不要不要；“打仗要打，但不是我去打”，打仗会赢吗？

对于国民党团在立法院提案通过“政府应请求美国协助抵抗中共”及“与美复交”，洪秀柱批评说，这个提案也许是国民党的一个战术战略，但是美国不会出兵帮台湾打，从吴钊燮的说法，美国不可能跟台湾建交；她指出，两岸的关系，别人帮不了，只有自己的问题自己解决。

目前两岸关系的紧张，是否会让两岸年轻人愈走愈远？洪秀柱说，台湾教育的“去中国化”，让台湾学子与中国大陆距离愈来愈远，网络上愈吵愈凶，让人忧心。要改善两岸年轻人关系，还是要透过交流，但是政府阻隔交流的管道，未来疫情恢复正常，官方的交流中断，民间的交流不能断。

