NBA时隔一年重回中国电视台

中国央视体育频道将在今天恢复播出NBA比赛，恰好赶上洛杉矶湖人队与迈阿密热火队之间NBA总决赛的第五场比赛，这也是NBA自从去年10月8日在央视停播以来第一次回到央视平台。

综合彭博社、《环球时报》和央视新闻报道，拥有NBA中国独家转播权的央视在休斯敦火箭队总经理莫雷发布推特支持香港抗议者，以及NBA总裁肖华随后表示支持其自由表达权利后，于去年10月暂停了NBA比赛转播。

中央广播电视总台发言人在昨晚发布的一则声明中表示，篮球运动在中国有着广泛的群众基础和球迷的收视需求，中央广播电视总台央视体育频道于10月10日上午恢复播出NBA比赛是正常的转播安排。

声明也表示，“在刚刚过去的中国国庆中秋双节，NBA向广大中国球迷表达了节日祝福”，“我们也注意到NBA一段时间以来持续表达的善意，特别是今年初以来，NBA在支援中国人民抗击冠病疫情等方面做出了积极努力。”

NBA没有立即回应置评请求。NBA总裁肖华在今年2月曾表示，联盟将因停播而蒙受数亿美元损失。

有关莫雷推特的争议也蔓延到了政治舞台。德克萨斯州共和党联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）与达拉斯小牛队老板库班（Mark Cuban）就联盟对香港抗议活动的立场爆发了网上争吵。

NBA巨星詹姆斯此前称莫雷支持香港抗议者是“被误导”、“对局势无知”，但他的立场受到广泛批评。