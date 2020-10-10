巴基斯坦因平台未过滤掉“不道德”内容决定禁用TikTok

巴基斯坦决定禁用社交媒体应用TikTok，原因是该应用未能过滤掉“不道德”内容。

综合路透社和彭博社报道，一位直接参与决定的高级官员稍早前透露：“我们已经多次要求他们建立一个有效的机制来屏蔽不道德和不雅的内容。”

今年7月，巴基斯坦电信监管机构就这款短视频应用在平台上发布的露骨内容，向其发出了“最后警告”。然而，这个平台并不能让巴基斯坦当局完全满意。当局已经做出了在巴基斯坦禁用TikTok应用的决定。

巴基斯坦电信当局在一份声明中表示，他们已经发布了封锁指令，但如果TikTok遵守命令，当局愿意撤销禁令。

TikTok表示公司已获悉此消息，发言人说，公司正在与巴基斯坦当局进行定期沟通，并删除在其运营的所有市场中违反政策的内容。

发言人在一份声明中还提到，公司希望这款应用能在巴基斯坦重新上线，以避免其他地方的禁令。声明说:“TikTok是一个建立在创造性表达基础上的包容性平台，我们希望能够得出一个结论，来帮助我们为这个国家充满活力和创造性的在线社区服务。”

由于安全和隐私方面的担忧，总部位于中国的字节跳动旗下的TikTok在全球陷入了一场风暴。该应用已经在印度被禁用，还面临着从澳大利亚到美国等国家的审查。