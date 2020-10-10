马英九：蔡英文的决心很好 但若无互信也没用

台湾前总统马英九对蔡英文有决心维持两岸稳定的表态称，这个决心很好，但是如果两岸没有互信，那有决心也没有用。

根据《联合报》报道，马英九今天上午参加国民党双十升旗活动时，对蔡英文将发表的有关两岸关系的讲话表示，“这个决心很好”，但他强调，两岸要赶快恢复互信，才能让海峡关系稳定与和平。

马英九指出，国民党执政时可以维持两岸关系稳定，而蔡英文执政为何就做不到？那是因为两岸没有互信，国民党一直坚持九二共识、一中各表，就是因为这是建立互信的重要步骤，有了互信才可能维持和平、稳定、安全。

马英九还说，蔡英文说要捍卫中华民国永续发展，维持台海和平跟区域稳定，这是很对的，但重要的不是说一些漂亮的话，要拿出实际行动，但民进党在立法院推动修宪，还要把增修条文前言中“为因应国家统一前需要”这个拿掉，这样的做法不但不能建立两岸互信，还会愈走愈远。

同时，马英九也批评蔡英文政府执政近四年多来，每年双十活动中，中华民国都沦为配角，今年双十也不例外，主视觉设计，只剩下台湾与2020，中华民国的国号与纪元都不见了，质疑民进党是否真心诚意要庆祝。

马英九表示，去年双十典礼上蔡英文说中华民国不是谁的专利，她说的不错，但他要说中华民国是全体国民所共有，更不是任何政党拿来骗选票的工具。

马英九在活动中获得蓝营中老年妇女们热情簇拥，争取与马拍照。有支持者高喊“马英九好帅”，马英九也自信的跟支持者回应，“我会继续帅下去”，让其粉丝倍加兴奋。