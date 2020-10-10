国民党自办升旗礼 江启臣：捍卫中华民国主权是国民党责任

国民党今天上午为庆祝台湾双十节在中央党部前自办升旗典礼，前正、副台湾总统马英九与吴敦义与部分党籍立委都出席参与。党主席江启臣受访表示，国民党是中华民国开国政党，坚持、捍卫中华民国主权是国民党的责任，也是国民党的光荣与骄傲。

根据《联合报》报道，对于解放军机昨天再绕台示威，江启臣说，这已经不是第一次，但两岸和平与台海安全绝对不是只有靠军备、武力、比拳头大小，有时候还要比智慧，呼吁两岸政府要开启对话，追求台海和平与台湾安全、区域的稳定，这个是大家共同的责任。

江启臣也呼吁民进党政府，应尽所有一切努力，不是只提升军备，包括非军事的方法跟手段都要考量，一切就是为了台海、台湾与区域和平稳定。

本次国民党升旗典礼曾联系六位历任主席，连战与吴伯雄因故无法出席，朱立伦与洪秀柱有活动，仅马英九、吴敦义同意与会。上午由江启臣带领向国父铜像致祭后，才到广场举办升旗典礼，并高唱中华民国国歌。活动结束，党部还提供参与者一人一颗三重包子当早餐。

对于朱立伦未出席党部双十节升旗，被解读是与江启臣王不见王。江启臣回应说，过往本来地方就也会办双十活动，像他以前也会参加台中双十活动，甚至自办双十爬山、淨山、拿国旗，有很多不同活动都鼓励大家参与，因为这是属于台湾自己的节日。

江启臣说，国民党以前也有自办过升旗活动，但这次双十节办有不同意义，今天是109年双十日，在参加双十大会前跟所有同志先进、支持者一起升旗，让大家一起来欢庆自己的节日。

