涉助12港人偷渡台湾 港警拘捕九人

12名有案在身的港人今年8月拟从香港偷渡往台湾时，被广东海警截获，目前被扣押在深圳市盐田区看守所。香港警方今日表示，今早在港拘捕九人，涉嫌协助逃犯，包括提供偷渡船及资金。

根据《星岛日报》报道，有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东指出，今日清晨在九龙及新界不同地方共拘捕四男五女，年龄分别为27至72岁，拘捕罪行为协助逃犯。被捕人士涉及提供偷渡船只、资金、安排偷渡前的住宿和将12人载到码头，及安排到台湾之后的生活等，案件仍在调查中，警方不排除还有更多人被捕。

警方指，协助罪犯是非常严重的罪行，行动中检获50多万（港元，约9万新元）现金、电脑、手提电话，和数十万元的船只交易单据。至于偷渡费，由数万元到十多万元不等。

警方透露，被捕的九人，与上述12名港人多为朋友关系。其中部分是前议员助理，另有任职厨师、写字楼文员或音乐教师等。他们中个别人士曾因反修例而被拘捕。

警方表明对个别报道不作评论，但强调12名在逃人士是逃避香港刑责而外逃，触犯大陆刑法而在大陆水域被拘捕，行动与香港警方无关。

被大陆拘捕的12名香港人，共11男一女，年龄介乎16岁至31岁，男子包括涉嫌违反《香港国安法》的“香港故事”成员李宇轩，其余为张俊富、张铭裕、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄伟然、邓棨然、严文谦及黄临福，他们在港皆被控不同罪名及获准保释候审，另一女子乔映瑜则被警方通缉。

