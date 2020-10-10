中国体总：体测不影响高水平运动员参与奥运选拔

中国国家体育总局副局长李建明今天上午接受采访时表示，近段时间以来部分项目所进行的体能测试仅是督促运动员加强基础体能的措施，不会影响高水平运动员参与奥运会等国际大赛的选拔。李建明同时表示，中国体育总局已经要求各项目中心总结体能测试的经验教训，进一步完善相关措施，使体测更加科学，更贴近项目实际。

根据“人民日报体育”微博消息，李建明表示，“体测问题引起热议，其中不乏很多理性客观的意见，值得我们去吸纳，我也利用这个机会向广大关心支持中国体育事业发展的朋友们表示感谢。”

李建明指出，在中国高水平竞技体育运动员的训练之中，缺乏基础体能是比较普遍的问题，加强、强化基础体能已经成为体育界内外的共识。他说：“我看网友没有说加强基础体能是错的。加强基础体能是对的，而且还要长期坚持，今后要深入贯彻到训练的各个环节和程序中。我们对于体能测试在体育训练和竞赛中的作用，怎么更好去衡量，需要实事求是，科学指导。”

李建明表示，中国体育总局已经要求各项目中心协会近段时间在部分比赛中引入体能测试的经验教训，来进一步完善相关措施。是倒逼机制，不是对项目规则的根本改变，更不会影响高水平运动员在奥运会参赛选拔以及参加奥运会等国际赛事的机会，只是倒逼运动员重视强化基础体能训练的措施，当然这些措施要更加科学，更有针对性，更加贴近各项目的实际。

