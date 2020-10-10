中国国务院安委办：吉林连续发生重大事故暴露问题 需整顿搞形式走过场

中国国务院安委会办公室近日发布了一则“关于吉林省连续发生重大事故的通报”。通报中称，吉林省松原市扶余市境内本月4日发生一起重大道路交通造成18人死亡，这是在今年“4·15”重大道路交通事故后，不到半年的时间内吉林省松原市又发生同类严重事故。事故集中暴露出当地交通安全问题十分突出：一是交通管理混乱；二是吸取教训不深刻；三是治理整顿搞形式走过场。

根据澎湃新闻报道，通报特别指出，“4·15”事故和本月发生的事故同样存在货车违规运送抢种庄稼群众等突出问题，但前者调查不认真不规范，为查处而查处，没有切实抓住问题找出教训，调查报告也没有向社会公开、接受监督，更没有引以为戒。

吉林省安全生产委员会办公室向各市（州）安委会，长白山管委会安委会，梅河口市安委会，省安委会有关成员单位，省消防救援总队、省森林消防总队转发了该通报，要求务必汲取教训，务必举一反三，务必落实到位。

吉林安委办介绍，今年以来，吉林省重大和较大道路交通事故呈高发态势。特别是松原市在不到半年内接连发生乾安“4·15”、扶余“10·4”两起同类重大交通事故，在吉林省历史上从未发生过，占今年全国重大道路交通事故一半，影响十分恶劣。10月5日长春双阳在发生三死两伤交通事故。这些事故的发生，集中暴露出一些地区和部门存在的突出问题：一是落实人民至上、生命至上的思想理念不到位；二是落实安全责任、整改措施不到位；三是落实严格执法、严格处罚不到位。

吉林安委办表示，将落实国务院安委会工作部署，深刻汲取事故教训，深挖根源，源头治理，坚决扭转被动局面，坚决遏制重特大事故发生，维护人民群众生命财产安全，并提出包括解决农忙时节农民出行安全问题、举一反三突出重大风险防范、落实安全监管责任等五点要求。

