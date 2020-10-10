蔡英文吁朝野团结 国民党：停止莱猪进口 回归主流民意

台湾总统蔡英文今天发表双十庆典演说，呼吁朝野政党应为了自由民主的价值团结。国民党发出新闻稿回应，高达近七成民众反对莱猪进口，蔡英文应本着民主价值，回归主流民意，聆听民众与在野党声音，停止莱猪进口错误政策。

根据《联合报》报道，国民党批评，蔡英文忘了她日前蛮横宣布开放瘦肉精美猪，彻底背离民主精神；蔡英文呼吁朝野团结，就应聆听民意与在野党声音，在这个议题上实践民主，回到主流民意。

国民党也质疑，蔡英文政府大谈台湾防疫成果，却避而不提民众切身相关的莱猪进口、司法改革、劳保年改等议题，不符民意期待，令人失望。

国民党举例，根据劳动部精算报告，劳保基金恐怕于2026年破产，蔡英文曾说“劳工是心中最软的一块”，但今天演说中对未来如何以具体作为保障劳工权益、推动劳保年改等政策只字未提，蔡英文欠全国劳工一个说明。

此外，国民党表示，司法改革是民众对蔡政府施政最不满领域，国人也极为关切司法改革的方向为何，蔡英文也未能借着今天重要的演说机会对国人说明，再次让人民失望。

国民党批评，台湾防疫成绩有目共睹，但这段期间也衍生诸如口罩国家队被大陆口罩混充、感冒疫苗不足等问题，政府防疫后半段绝不能失守；蔡英文称对后疫情已有新台湾经济超前部署策略，也期待除了口号，能看到有效的新做法。

对于蔡英文演说中谈及“积极作为参与区域合作”，国民党也认为，除一再端出超前部署、价值同盟名词，蔡英文并未清晰阐述目标、方向与具体成果说明，对当前台湾加入CPTPP与 RCEP的挑战，也完全避而不提。

国民党质疑，蔡英文所谓“积极参与区域及国际的多边合作和对话”，除马政府时期即已建立的全球合作训练架构(GCTF)外，到底有哪些新突破，在台湾区域经济整合的策略与愿景方面，又有哪些明确主张。

国民党指出，在台湾失去七个邦交国，以及参与国际组织活动接连遭遇挫败后，台湾应如何突破困境，蔡英文演说中完全避重就轻，显然根本无意正视这些问题核心。

至于蔡英文强调强化国防，国民党说，维持两岸和平与台海安全，绝不能只靠军备与武力，政府除提升军备，也应考量非军事方法跟手段；追求台海和平及区域稳定是大家共同责任，大陆应落实不称霸主张，在两岸关系求同存异、相互尊重。

