北大数字生态报告：京沪浙粤总指数全面领先

北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室在京发布数字生态指数2020显示，在总指数上，北京、上海、浙江、广东全面领先。

根据澎湃新闻报道，中国数字生态指数2020发布会暨数字生态协同创新平台成立仪式在北京举行。数字生态指数2020提出了由数字基础、数字能力和数字应用构成的数字生态理论框架，由总指数和大数据产业发展指数、人工智能产业发展指数等10余项分指数构成，涉及2019年全国31个省级行政区(不包含港、澳、台地区)以及部分重点城市。

指数显示，中国呈现四型联动、多维关联、经济依托的省级数字生态。具体表现为各个省份根据生态特征可划分为全面领先型、赶超壮大型、发展成长型和以及蓄势突破型；良好的数字生态与发达的经济水平正相关。

从总指数来看，北京、上海、浙江、广东属于全面领先型，天津、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖北、四川属于赶超壮大型，贵州、陕西、湖南、江西、黑龙江、内蒙古、重庆、宁夏、河北属于发展成长型，山西、辽宁、吉林、广西、海南、云南、西藏、甘肃、青海、新疆属于蓄势突破型。全面领先型和赶超壮大型省份的均值高于全国的均值，发展成长型和蓄势突破型省份的均值低于全国均值。

指数结果中也指出，单独看每个省份的每个指数，省份间并非按照四个类型依次排序，而是互相有穿插。因此，对于数字生态的评估，应避免根据总指数得分高低做生态优劣评价，而是侧重于对生态结构做多级多维指数评估。

从分指数来看，各个省份的规律呈现高度差异化。其中，大数据产业发展指数显示，经济发达城市和省会城市的排名比较靠前，北京、深圳、上海、广州、杭州五个城市排名位列前五。在研发能力上，北上广与江浙地区整体研发能力具有优势；投融资方面，北京整体投融资热情高，其次是杭州、上海、深圳和天津。

人工智能产业发展指数显示，从内部能力角度而言，北京、上海、深圳、杭州、广州人工智能发展基础较好，实力强劲，尤其是北京遥遥领先；从外部环境维度来看，北京、上海、杭州、南京、苏州政策环境和条件较好。

企业数字化转型指数显示，以江苏、浙江、上海、广东为代表的东南沿海省份位于数字化转型前列，重庆成为西南地区数字化转型发展排头兵。安徽、河北、湖北等地区处于数字化转型的第二梯队。宁夏、内蒙古、广西、青海、西藏等地区数字化转型水平处于第三梯队。

北京大学副校长、大数据分析与应用技术国家工程实验室主任张平文院士在发布会上指出，各地数字生态现况和禀赋结构的差异决定了发展数字生态要切合实际、因地制宜，遵循生态差异化的发展战略。

