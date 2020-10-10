台湾前行政院政务顾问：台海冲突明年机率大

美国大选开始倒数计时，台海情势也随之紧张，台湾财团法人华亚经济管理教育基金会董事长、台湾“政策研究基金会”科技经济组顾问王凤生接受访问表示，大陆军机频繁越“台海中线”绕台是严重讯号，代表又回复战争时期，但中国大陆不会配合美国大选演出，冲突明年较有机会发生，现在空军在西南海域对垒态势明显，未来难保发生飞机擦撞意外，大家要担心会不会有这一触。

根据中评社报道，曾任高雄大学副校长、讲座教授、马英九时期行政院政务顾问的王凤生表示，中国大陆一直用飞机绕台，那就是显示会用空军来比拼一下，但不会在美国大选11月3日前发生，也不会挑今年，中国大陆绝对不会配合美国大选演戏。由于2021年中共建党一百年，他认为，2021年比较可能发生“擦边球”，飞机擦撞事件。

飞机擦撞有前例可循，2001年4月1日在海南岛专属经济区上空，就发生中美撞机事件。王凤生指出，以前就有发生过，所以未来若会发生冲突，也会在台湾西南角附近海域，冲突不用射导弹，也不用占岛，但是飞机越飞越近，难保未来真的不会发生擦撞。

至于为何大陆飞机都出现在西南海域，王凤生说，大陆的蓝海策略是从宫古海峡、巴士海峡航行出去到太平洋及南海，海军潜艇基地则在南海，巴士海峡的控制权在台湾，因此就是冲突点，军机擦撞顶多是一个人而已，不管飞不飞的回去最后都会变成英雄。

那为何不可以“一触”呢？王凤生提到，两岸不会有战争发生的可能，是领导人自我的本位感觉，是在向岛内居民喊话，因为两岸仍是处于内战状态，所以大陆飞机每天飞，代表又恢复战争状态，1949年开始就是内战，最近开始不平静，台湾却是歌舞升平，台湾很明显已经处于战争状态，台湾自己都不知道，且蔡英文执政后两岸关系差，大陆人民目前都对台湾很反感。

王凤生表示，大陆飞机一直在飞，就是看台湾敢不敢打，结果台湾飞机只有升空伴飞“警告驱离”，等于台湾只敢打一半，反问难道飞机挂导弹是挂好看的？他强调，台海会不断出现“挑衅”，战争状态最怕就是一触即发，飞机擦撞意外很可能发生，相信人民都不乐见任何战争与冲突，只能盼这一触，不要发生。