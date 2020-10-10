中国驻加大使：中加关系处于严重困难时期 但中加经贸深入发展的基础仍在

在中加建交50周年前夕，中国驻加拿大大使丛培武近日在加中贸易理事会网站发表署名文章指出，展望未来，支撑中加经贸合作深入发展的要素仍将长期存在。

根据中新社报道，丛培武在这篇题为《坚持相互尊重 实现合作共赢》的署名文章中称，中加建交50年来，两国经贸合作总体上实现了合作共赢。今天，旅游和留学已经成为两国服务贸易的亮点。中国已多年保持加拿大第二大贸易伙伴的地位。

丛培武认为，之所以中加经贸合作能走得那么远、那么快，一是两国经济互补性较强，二是中国快速发展产生的巨大溢出效应。互补性带来了互通有无的需求，发展又不断推进经贸合作扩容升级。

他说，回顾历史，加拿大独特的资源、技术、品牌等方面的优势遇上迅猛发展的中国市场需求，有力推动中加经贸合作实现了数量和质量的双突破。这是中加两国建交以来，尤其是近20多年来双方经贸合作呈现的可喜变化。

展望未来，丛培武说，“十四五”期间，中国将逐步形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进更高水平的对外开放。中国的发展将为中加经贸合作增添新的动力。

丛培武指出，中国仍在持续城镇化，中国将成为世界第一大消费市场，中国正在致力于技术创新，这些都指向对华经贸合作中的无限商机。中国新的《外商投资法》正式实施，健全了保护外商投资权益的法律体系，并进一步压缩外资准入负面清单，扩大对外开放领域。这些都向外界展示出中国进一步扩大开放的决心和行动。中国今年将如期在上海举办第三届中国国际进口博览会。不少加拿大企业正积极筹备参展。

他指出，中国始终坚持推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国的高速发展得益于深度参与全球化进程。加拿大以贸易立国。两国共同支持维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制。

丛培武坦言，因为众所周知的原因，当前中加关系正处于严重困难时期。不少加方智库、媒体认为，加不应该在中美之间选边站队。中方希望加方基于自身利益，独立作出正确决断，纠正错误作法，为进一步加强经贸等领域合作营造良好氛围，为两国关系重回正轨创造条件。相信只要坚持相互尊重、实现合作共赢，中加经贸关系一定能够实现健康稳定发展。

