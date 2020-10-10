浙江省公安厅原警务技术二级总监丁仁仁被双开

浙江省纪委省监委对浙江省公安厅原警务技术二级总监丁仁仁严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查，日前决定给予丁仁仁开除党籍处分，以及开除公职处分。

根据“清廉浙江”微信公号消息，通报指出，丁仁仁身为政法机关党员领导干部，丧失党性原则，背弃初心使命，背离从警誓言，对党不忠诚不老实，在组织函询时不如实说明问题，多次与他人串供、伪造证据，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，长期收受管理对象的礼品、礼金、消费卡；违规从事营利活动，投资入股多家企业；执法违法，违规干预、插手司法活动；毫无敬畏之心，人生观扭曲，价值观物化，与管理对象、私营企业主亲清不分，利用手中的执法权、业务管理权、组织人事权为他人谋取利益，收受巨额财物；贪图享乐，腐化堕落，严重损害政法机关和人民警察的形象。

通报还指，丁仁仁严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，决定给予丁仁仁开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

1963年出生的丁仁仁是浙江湖州人，中央党校大学学历。1981年至2020年先后任浙江省公安厅办事员、副科侦查员、副科长、科长；办公室副主任；总队副总队长、总队长；总队政委职务，并在2013年10月确定为副厅级，2019年6月起为警务技术二级总监。

丁仁仁于今年7月被免去省公安厅总队政委、警务技术二级总监。