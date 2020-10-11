中国军方在闽粤进行多兵种渡海登陆演练

中国官媒昨天（10日）报道了解放军在福建、广东两省多处海域同步展开多兵种联合立体渡海登陆演练。中国军方人员提到，此次演练提升了部队联合登陆、立体突击的实战能力。

据中国央视新闻报道，演练一开始，多个两栖装甲编队迅速向预定地域快速机动，到达目标海域后部队开始实施隐蔽装载。

报道称，装载一直持续到深夜，与以往不同的是，此次演练还设置了难度和危险系数更高的夜间装载课目。

中国军方在凌晨时分展开一场联合渡海登岛演练。侦察队员采取徒手操舟和武装泅渡相结合的方式向“敌”岸滩抵近，隐蔽观察“敌”方阵地力量配置，并将观察信息回传指挥所，引导火力打击群率先发起火力突袭，指挥员迅速命令各型火炮采取覆盖压制式射击手段消灭“敌”方火炮阵地和导弹发射阵地。

多架武装直升机也采取小编队、多架次、低空突击的攻击方式，对“敌”岸滩据守火力实施精确拔点，有效掩护先遣破障队抵近岸滩，并成功破除反登陆障碍，开辟上岸通路。

在空中和地面的火力掩护下，两栖装甲突击群迅速驶出两栖登陆舰展开编波航渡，并在行进间变换战斗队形向岸滩一线发起冲击。

陆军第73集团军将所属的两栖合成部队与陆航、特战、电子对抗、无人作战等新质作战力量融合，组成联合立体登陆群，在近似实战的环境中，全面检验部队自主侦察、封控夺要、精准拔点、综合保障等多项实战能力。

在完成前沿破障后，两栖装甲突击群成功为后续部队开辟了登陆场，继续向敌方岸滩发起冲击。

前沿攻击群成功登陆上岸，并为后续梯队快速上陆巩固拓宽阵地，指挥员立即研判当前态势，通过指挥信息系统指挥各群队打破现有编制，将陆航、特战、电子对抗、无人作战等新质作战力量，模块化编组至各群队，组建联合立体作战单元，巩固近岸前沿阵地，防止敌人反扑。

第73集团军某两栖合成旅参谋长杨帆说：“此次多兵种联合立体渡海登陆演练，我们有效融合多种新质作战力量，将十余个兵种优化编组至各作战群队，有效推动两栖重装部队由合成突击模块向联合战术兵团的转变转型。”