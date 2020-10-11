习近平：年轻干部要提高解决实际问题能力

中共总书记、中国国家主席习近平要求年轻干部提高解决实际问题能力，自觉加强政治历练，增强政治自制力，始终做政治上的“明白人”、“老实人”。

据中国央视新闻报道，习近平昨天（10日）在中共中央党校（中国国家行政学院）中青年干部培训班上发表讲话时强调，提高解决实际问题能力，是应对当前复杂形势、完成艰巨任务的迫切需要，也是年轻干部成长的必然要求，干部们要勇于直面问题，想干事、能干事、干成事，不断解决问题、破解难题。

习近平也点出年轻干部需要提升的七种能力，即政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实能力，并强调政治能力居于首位。

他强调，有了过硬的政治能力，才能做到自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，而凡是不利于坚持党的领导和中国社会主义制度的事就坚决不做，并要能够透过现象看本质，做到眼睛亮、见事早、行动快。

在调查研究能力方面，习近平要年轻干部坚持到群众中去、到实践中去，倾听基层干部群众所想所急所盼，了解和掌握真实情况，不能走马观花、蜻蜓点水，一得自矜、以偏概全。

习近平在谈到提高科学决策能力时说，要有战略眼光，看得远、想得深，“领导干部想问题、作决策，一定要对国之大者心中有数，多打大算盘、算大账，少打小算盘、算小账。”

面向未来，习近平认为，中国要贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局，继续走在时代前列，仍然要以全面深化改革添动力、求突破，强调“改革必须有勇气和决心，保持越是艰险越向前的刚健勇毅。”

他提醒年轻干部，干事业不能做样子，必须脚踏实地，也不能高高在上、凌空蹈虚，不能只挂帅不出征。

习近平认为，中国继续发展具有多方面优势和条件，但坦承发展不平衡不充分问题仍然突出。

他也提到，抗击冠病疫情斗争取得重大战略成果，但决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，夺取全面胜利，还需要付出持续努力。