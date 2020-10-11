耿爽批美国推动星球大战构建黑客帝国

中国常驻联合国副代表耿爽前天（9日）谴责美国是当前全球战略安全与稳定的最大威胁，并指美国推动星球大战，构建黑客帝国。

据中新社报道，耿爽当天在联合国辩论会上，就美国代表针对冠病指责中国，并称俄罗斯和中国不断发展核力量，国际和平与安全因此受到严重威胁，做出上述回应。

耿爽提到，中国一贯反对军备竞赛，坚持多边主义，履行军控条约，支持安全领域对话合作，并指美国痴迷穷兵黩武、重拾冷战思维、奉行单边主义、谋求自我松绑、大搞政治操弄、打破战略平衡、阻挡生物军控、迟滞化武销毁。

据中国常驻联合国代表团官网发布的发言稿，耿爽说：“美国不断升级核武库，降低核武器使用门槛，利用所谓‘三边谈判’借口逃避自身核裁军特殊责任，近期甚至讨论重启核试验问题。”

耿爽批评美国在核不扩散问题上奉行双重标准，滥施单边制裁，借伊核、朝核等热点问题整治异已，推行地缘政治议程，又在亚太、中东欧部署反导系统，寻求在亚太和欧洲地区部署陆基中导，企图强化军事存在，建立绝对优势。

耿爽认为，美国组建外空军，成立外空司令部，加速开展外空武器试验和军事演习，威胁外空安全，严重悖离和平利用外空的理念。

他也谴责美国通过“棱镜门”等项目在全世界大肆开展网络攻击和监听活动，大力发展网络作战能力，企图称霸网络空间。