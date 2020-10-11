老将挂帅 江西首个迎来中共中央巡视组

中国国庆假期刚过，中共中央巡视组开始进驻地方。江西省是公开报道中，首个迎来中央巡视组的省份。

据北京青年报旗下微信公号“政知见”报道，中共中央纪委国家监委官网昨日（10日）发布消息，中央第五巡视组巡视江西省工作动员会召开，组长是“老将”杨正超。江西省是公开报道中，首个迎来中央巡视组的省份。

根据官方公布的消息，在巡视江西省工作动员会召开之前，杨正超主持召开与江西省委书记刘奇、省长易炼红的见面沟通会，通报了有关工作安排。

杨正超，1959年2月出生，河南省新蔡人，是“老纪检”，曾担任过河南投资集团有限公司党委委员、纪委书记。2008年，杨正超转任河南省周口市委常委、纪委书记，2014年2月任周口市委副书记。

杨正超2015年调任河南省纪委副书记，2019年初任省政协人口资源环境委员会主任，但履新不久后便不再担任。2019年9月，中央第四轮巡视对37个中央和国家机关单位党组织开展常规巡视，杨正超首次以巡视组组长身份亮相。

据报道，在河南，杨正超备受赞誉。

新华网2010年1月曾刊发文章。文中提到，2008年9月，杨正超顶着各种荣誉的光环走马上任周口，他到底能不能真反腐？当地曾出现种种质疑。当时，杨正超发表了《致广大网友的一封信》，承诺对任何腐败分子、对任何侵害群众利益的案件，都将严肃查处，决不姑息迁就。随后，周口就掀起了一场“反腐风暴”。

记者了解到，杨正超在查腐败分子时，还曾收到恐吓信。2009年11月，在调查商水县委书记张某、周口市财政局局长赵某时，曾有人把恐吓信塞到了杨正超的办公室，叫嚣：“我们的后台硬得很！这样查下去，你一天都别想在周口待下去！”

如今，杨正超再挑重担，担任中央第五巡视组组长。官方透露，中央巡视组将在江西省工作两个半月左右。在江西的动员会上，杨正超作了动员讲话，他说，江西省委要“深刻认识巡视工作的重要意义，自觉接受监督，积极支持配合中央巡视组工作，坚决完成好党中央交给的巡视任务”。

在杨正超南下之前，9月27日，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际以“中央巡视工作领导小组组长”身份出席十九届中央第六轮巡视工作动员部署会。

经中共党中央批准，15个中央巡视组将对北京市等17个省区市和新疆生产建设兵团，以及全国人大常委会机关等14个中央和国家机关单位党组织开展常规巡视。

从名单上看，这轮巡视对象有省区市党委，也有中共中央和国家机关单位党组织。政知见评论说，其中，省区市党委是贯彻落实党中央决策部署的“中间段”，在党的组织体系、国家治理体系中地位重要。