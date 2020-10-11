长虹经销商自述被薅羊毛到破产：20多万单无法发货

中国长虹电器的一家经销商自述被恶意薅羊毛，60多元（人民币，下同，约12.12新元）的水壶价格只要7.9元，远低于成本价，20多万订单无法发货。

据快科技报道，在电商平台买东西，商家经常会拿出某款产品做特价，售价远低于正常水平，这是很正常的。但是一家叫做长虹厨房电器旗舰店自述遇到了恶意薅羊毛的情况。该店主要出售各种电磁炉、电陶炉、电饭煲、电火锅等厨电产品，还有热水壶，不过目前店铺中这类产品已经全部清空了。

这家店铺虽然看起来像是长虹的官方旗舰店，但实际上不是，运营主体是中山新概念电子商务有限公司，是长虹品牌经销商，不是官方直营店。

为何会出现这样的情况？媒体报道称，10月10日该店铺发表公告，称遇到恶意欺骗，10月8日长虹水壶以远低于成本价被拍了20多万单，被拍数量巨大，此次活动已经给公司造成了就巨大的损失，面临着破产倒闭、公司员工面临失业，订单也无法发货。

这个店铺恳请拍下产品的消费者能够退款，表示几块钱对消费者来说可能不算什么，但是对一个小经销商来说成为了压死骆驼的最后一根稻草，甚至已经失去了生活下去的勇气，反正商家各种哭诉惨状，希望大家能退款。

不过现在再去查看这家店铺官网的话，除了水壶产品下架之外，公告已经没了。从各种报道来看，商家认为自己是被某推广机构欺骗，原价62.9元的长虹水壶价格做到了7.9元，而且下单量高达20多万单，这么看的话损失上千万，确实是数额巨大。

话说回来，原价62.9元通常是产品标价，成本价如何这个不好说，但这家店铺运营多年，产品销量动辄数万，已经不是小商家了。由于公告撤了，水壶也下架了，事件的真相还不得而知，店铺说是被恶意欺骗，但也没提供详细信息，62.9元的水壶怎么变成了7.9元，是自家设置价格出错还是被羊毛党找到bug，事件还有待调查。