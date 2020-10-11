中国将远期售汇业务外汇风险准备金率下调为零

中国央行决定从明天（12日）起将远期售汇业务的外汇风险准备金率调降至零。有专家认为，这会降低企业开展远期购汇的成本。

综合中国央视新闻和21财经网报道，中国人民银行昨天指出，今年以来，人民币汇率以市场供求为基础双向浮动，弹性增强，市场预期平稳，跨境资本流动有序，外汇市场运行保持稳定，市场供求平衡。银行为此做出上述决定。

远期售汇业务，是银行对企业提供的一种汇率避险衍生产品，而企业通过远期购汇能在一定程度上规避未来汇率风险。

为抑制外汇市场过度波动，央行2015年将银行远期售汇业务纳入宏观审慎政策框架，对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率定为20%。

这并不是央行第一次调整远期售汇业务的外汇风险准备金率。央行曾在2017年将外汇风险准备金率调整为零，后来为防范宏观金融风险，促进金融机构稳健经营，加强宏观审慎管理，央行2018年8月将远期售汇业务的外汇风险准备金率调回至20%。

中国民生银行首席研究员温彬说，外汇风险准备金率属于逆周期调节工具，通过调整，可以防止人民币过度升值或贬值，实现人民币兑美元汇率在合理均衡水平下的双向波动。

至于为何调低准备金率，招商证券首席宏观分析师谢亚轩说，这是为了减少对远期外汇行为的约束，“或者说是增加外汇市场的需求”。

谢亚轩说：“这显然是央行根据当前的外汇市场形势作出的决定，即在人民币快速上升的情况下，放松对远期购汇行为的限制，目的还是希望由外汇市场来决定人民币汇率。”