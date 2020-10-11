青青稞酒境外公司资不抵债 欠款2.2亿人民币占母公司营收六成

中国酒业公司青青稞酒10月9日在对深交所问询函的回复中，详细公布海外业务的情况：今年上半年，国外销售405.35万元（人民币，下同，81.90万新元），占比1.14%，较去年同期增长三成。而作为青青稞酒的境外全资子公司，OranosGroup.Inc（简称“OG”）已资不抵债。1月至6月OG公司资产总计2.1亿元，负债达2.3亿元。

据中国网报道，搜狐财经盘点发现，OG公司营收近三年经历“过山车”式增长，净利润累计亏损超过5000万元，2019年对青青稞酒的营收贡献率却不足1%。同时，其他应收款中，OG等三家境外公司合计欠款2.2亿元，接近青青稞酒上半年营收的63%。

香颂资本执行董事沈萌说，“对于海外资产的处置要看对其功用的定位，如果是用于实体经营、业务拓展及海外投资，那么资不抵债是很严重的问题，应该尽早清算结束，甩掉包袱。”

OG公司成立于2015年7月，持有青青稞酒在美国境内的所有股权和资产，也是青青稞酒“海外梦”开始的地方。其下属三家子公司，Koko Nor Corporation（简称“MNC”）持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产，Maxville Lake Winery（简称“MLW”）主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务，Tchang Spirits，Inc．（简称“TSI”）负责独立运营出口青稞酒。

青青稞酒2013年斥资1500万美元（2034.8万新元）收购位于美国纳帕的马克斯威酒庄，首次涉足葡萄酒业务，并于2015年销售葡萄酒产品。收购美国酒庄的那一年，青青稞酒营收接近15亿元，净利润3.73亿元，耗费超过四分之一的净利润来实施海外收购，可见青青稞酒对其寄予了厚望。

青青稞酒财报显示，2019年实现营业收入12.54亿元，其境外营收仅为921.44万元，对公司的贡献率不足1%。公布的数据中，2017年至2019年，OG公司已经陷入连续亏损的境地，三年累计亏损超过5000万元。

OG公司近三年又一期的相关财务指标变动比例超过20%，也引发了深交所的问询。在回复函中，青青稞酒详细披露了OG公司近年来的具体财务情况。2017年至2019年的三年中，OG公司营收呈现出“过山车”式增长，从2017年的1183万元翻倍至2018年的2377万元，之后“腰斩”至1277万元，三年同比增长率分别为-27.25%、100.95%、 -46.30%。

在营收翻倍增长的2018年，OG公司同样亏损了1649.83万元，和2017年并无太大差异；而在2019年，其营收下滑近半，净利润亏损额为1572万元，变化也不大。2020年上半年，OG公司实现营业收入500.21万元，净利润亏损为699.44万元，同比增幅分别为50.14%和31.77%。在青青稞酒列出的10家葡萄酒同行中，OG公司也成为唯一一家在今年上半年营收正增长、净利润实现减亏的企业。

拥有这样一家资不抵债、连年亏损的境外公司，青青稞酒为何不舍弃远在美国的OG公司？青青稞酒2019年财报显示，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况中，青青稞酒和OG公司往来款期末余额高达1.15亿元，账龄为1-4年，占比25.94%。同时其他应收款中，MNC和MLW往来款期末余额分别约0.91亿元和0.14亿元，OG、MNC、MLW合计欠款2.2亿元。

今年上半年，青青稞酒营收3.5亿元，同比下降 34.65%，净利润亏损3507万元，同比大幅下降 256.20%，2.2亿欠款超过营收的60%。在大幅亏损的情况下，青青稞酒半年报显示，在建工程中，美国纳帕葡萄酒酒庄二期工程账面余额为1334万元，占比73%。

OG公司今年上半年的营收为500万元，给予美国纳帕葡萄酒酒庄二期工程的预算却高达4848万元，期初余额1279万元，今年上半年增加金额54万元。2019年在建工程中12项为海外项目，账目余额累计1267万元，占比70%。其中，Winery Improve ment Phase II酒庄二期工程建设预算为2581万元。

沈萌分析指：“青青稞酒在国内的产品推广尚不足以成为头部企业，长期大规模亏损但又“倔强”存活的海外企业，其存在的意义就容易产生很大疑问。”工程历来是属于透明度低的项目，不少腐败都由此产生，至于这些项目投资是否都具有价值合理性，仍然存在灰色地带，可能成为少数人侵害上市公司及股东利益的工具。