主政边境县受贿 中国副厅级“最美女书记”受审

曾被媒体誉为中国南陲边疆“最美女书记”的崇左市委原常委、大新县委原书记赵丽，10月10日在广西南宁市中院受审，她被指控受贿1344万元（人民币，下同，271.57万新元）。51岁的赵丽在庭审中不时用纸巾拭泪，表示认罪悔罪。

据《南方都市报》报道，赵丽是广西培养的壮族女干部，曾任龙州县县长四年，主政大新县七年之久。今年4月28日在任上落马，6月19日被双开。通报称，赵丽将公权力作为谋取私利的工具，胆大妄为、肆无忌惮收受财物，大搞权钱交易，违规插手扶贫项目。

广西南宁市中院10月10日公开开庭审理赵丽受贿一案。公诉机关指控，2013年至2020年，赵丽利用职务便利，为私营企业主农伟等七人在工程项目承揽、职务晋升、职务调整等事项上提供帮助，通过其专职司机农卡伦（另案处理）或本人直接非法收受上述人员给予的财物共计人民币1344.567052万元。公诉机关认为，赵丽应当以受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，51岁的赵丽作了最后陈述，她面露悔意，不时用纸巾拭泪，表示认罪悔罪。该案将择期宣判。

赵丽是名壮族女干部，1969年3月出生，广西钟山人，在职研究生学历。梳理赵丽的从政轨迹，主要在广西宁明县、龙州县和大新县三个边境县任职。

21岁的赵丽，在宁明县东安乡中学任教师；23岁时，她弃教从政，曾任宁明县驮龙乡政府副乡长，宁明县北江乡长、乡党委书记等职。赵丽在乡镇基层摸爬滚打十年，在多个部门履职。2002年9月，33岁的赵丽调任广西龙州县委常委、宣传部部长，走上副处级岗位，此后在龙州县被委以重任，进入县常委班子不到三年，赵丽就升为龙州县委副书记，此后又在2009年成为县长。

2013年1月，44岁的赵丽调任崇左市江州区委书记，仅五个月后，就调任大新县委书记。2016年，赵丽升任崇左市委常委，跻身副厅级。在女厅官中，她是为数不多的“实权官员”。赵丽主政大新县长达7年之久，直至今年4月28日在任上落马。

大新县地处广西西南边陲，全县总面积2742平方公里，总人口38万人，其中壮族人口占98%。大新矿产富集，锰矿储量1.36亿吨，占广西的一半，居全中国首位。作为国家级贫困县，大新县去年4月才脱贫摘帽。据2019年大新县国民经济和社会发展统计公报数据，2019年全县生产总值为98.67亿元。

这位边境地区的县委书记，2017年还曾被央媒报道，称她为南陲边疆“最美女书记”。报道称，赵丽履新广西大新县县委书记兼县人武部党委第一书记之后，她给自己立下一条不成文的规矩——每周学习一次国防知识，每月到县人武部进行一次现场办公，每季度组织一次国防形势报告，每半年勘察一次边境。

然而赵丽受贿1344万元，正是2013年至2020年其主政大新县委书记的七年间，在工程项目承揽、职务晋升、职务调整等事项上非法收受的。

赵丽落马落马后不久，5月26日，她的专职司机、龙州县政府办公室工作人员农卡伦被查。