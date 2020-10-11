台湾10友邦致函联合国秘书长 吁接纳台湾

在不久前闭幕的联合国大会上，包括伯利兹（Belize）、斯威士兰（Eswatini）等在内的台湾10个邦交国，联名致函联合国秘书长古特雷斯（António Guterres），呼吁联合国接纳台湾。

据《自由时报》报道，这些国家包括伯利兹（Belize）、斯威士兰（Eswatini）、海地（Haiti）、马绍尔群岛（Marshall Islands）、瑙鲁（Nauru）、帛琉（Palau）、圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）、圣卢西亚（Saint Lucia）、圣文森特和格林纳丁斯（Saint Vincent and the Grenadines）和图瓦卢（Tuvalu）。他们联名致函古特雷斯，并由伯利兹、图瓦卢和斯威士兰三国代表当面递交给古特雷斯。

代表致函的伯利兹驻联合国常任代表杨恩转述会晤情形说，她特别向古特雷斯强调应让台湾参与世界卫生大会（WHA）；杨恩并向古特雷斯反映台湾民众无法持护照进入联合国场域的情况，古特雷斯则说，“会去了解相关情况”。

联名函主要提出三大诉求，要求联合国立即采取行动解决台湾2350万人被不当排除在联合国体系外的情形；匡正联合国不当剥夺台湾民众与媒体进入联合国参访、出席或采访会议与活动的权利；呼吁联合国确保台湾平等、有尊严参与实现永续发展目标相关会议、机制与活动，并做出贡献。

另外，美国参议员克鲁兹（Ted Cruz）9日在官网发布新闻稿指，中国大陆长期以来通过大量资源企图孤立台湾，花费大把钞票只为形塑美国人的思想与见闻；克鲁兹说，美国不应屈服于大陆，应允许台湾官员在美国领土能展示其旗帜。