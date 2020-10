台湾10友邦致函联合国秘书长 吁接纳台湾

在不久前闭幕的联合国大会上,包括伯利兹(Belize)、斯威士兰(Eswatini)等在内的台湾10个邦交国,联名致函联合国秘书长古特雷斯(António Guterres),呼吁联合国接纳台湾。

据《自由时报》报道,这些国家包括伯利兹(Belize)、斯威士兰(Eswatini)、海地(Haiti)、马绍尔群岛(Marshall Islands)、瑙鲁(Nauru)、帛琉(Palau)、圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)、圣卢西亚(Saint Lucia)、圣文森特和格林纳丁斯(Saint Vincent and the Grenadines)和图瓦卢(Tuvalu)。他们联名致函古特雷斯,并由伯利兹、图瓦卢和斯威士兰三国代表当面递交给古特雷斯。

代表致函的伯利兹驻联合国常任代表杨恩转述会晤情形说,她特别向古特雷斯强调应让台湾参与世界卫生大会(WHA);杨恩并向古特雷斯反映台湾民众无法持护照进入联合国场域的情况,古特雷斯则说,“会去了解相关情况”。

联名函主要提出三大诉求,要求联合国立即采取行动解决台湾2350万人被不当排除在联合国体系外的情形;匡正联合国不当剥夺台湾民众与媒体进入联合国参访、出席或采访会议与活动的权利;呼吁联合国确保台湾平等、有尊严参与实现永续发展目标相关会议、机制与活动,并做出贡献。

另外,美国参议员克鲁兹(Ted Cruz)9日在官网发布新闻稿指,中国大陆长期以来通过大量资源企图孤立台湾,花费大把钞票只为形塑美国人的思想与见闻;克鲁兹说,美国不应屈服于大陆,应允许台湾官员在美国领土能展示其旗帜。