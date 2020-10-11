江启臣吁民进党认同“中华民国” 勿片面切割

国民党主席江启臣昨日（10日）提醒民进党，双十节的意义不但是“中华民国”奠基109年的证明，更是民进党过去以来不愿意认同的主流民意，期盼民进党思考自身对于“中华民国”的认同，而不是只停留在片面与切割之中。

据《自由时报》报道，针对台湾总统蔡英文的双十节演说，国民党认为，蔡英文大谈台湾防疫成果，却避而不提民众切身相关的莱猪进口、司法改革、劳保年改等议题，令人失望。至于蔡英文呼吁开启两岸对话，国民党说，这是国民党一贯主张，呼吁中国大陆落实所谓的不称霸，并在两岸关系上求同存异、相互尊重。

江启臣在升旗典礼后受访说，台海和平绝非只靠武力、军备或拳头大小，有时要比智慧，他呼吁两岸政府开启对话、追求区域稳定，民进党应该不只是提升军备，其他非军事方法与手段都应考量。

亲民党主席宋楚瑜昨日通过新闻稿表示，两岸之间不是零和游戏，切勿用一党之私，轻易把台湾人民整体利益当赌注，在中美两大强国之间，应和平友好以对，异想天开地以为可以轻易从谋弄中获利，最后恐怕得不偿失。

前总统马英九则在出席国民党的双十节升旗典礼后批评说，民进党执政以来，每年的国庆日“中华民国”都沦为配角，今年总统府的国庆主视觉设计，就只剩下台湾与2020。他也强调，国民党坚持九二共识、一中各表，就是要建立两岸互信基础，不是说漂亮话，而是要拿出实际行动。

民进党发言人颜若芳则表示，蔡英文政府在经济、安全和防疫等方面的成果，都是马英九政府达不到的，反观马英九执政时的“马习会”，让“一中各表”剩下“一中”而没有“各表”，“这就是所谓与中国交好、两岸稳定的表现吗？”