促叫停“明日大屿” 港民主派议员：将全力阻止法例通过

香港特首林郑月娥将于周三（14日）公布新一份《施政报告》，民主党立法会议员尹兆坚要求政府再向全港市民派发10000元（港元，下同，1747.17新元）现金、设立临时失业援助金并叫停“明日大屿”计划，将资源用作救人救市。另外，有消息指《施政报告》中会宣布在内地设立港人投票站，民主党对此表示强烈反对和愤怒，强调会全力阻止相关法例在立法会通过。

据《明报》报道，民主党各支部今日（11日）在政府总部外举行“流水式”示威请愿行动，向政府提出多项诉求，当中包括尽快重启立法会选举、全力营救被扣押在深圳的12港人回港。

尹兆坚批评说，保就业计划只保老板、不保打工仔，故民主党一直要求设立临时失业援助金，支援因疫情而失业的港人，每月向他们发放9000元、为期半年。他批评政府一再漠视打工仔的苦况，强烈要求政府趁施政报告推出失业援助金计划。他重申，政府需要全民派发10000元现金，以解港人燃眉之急，又需要不分行业，向所有中小微企的实际经营者提供补贴。

尹兆坚另指出，已多次强烈要求政府叫停“明日大屿”，将资源用作支援百业和失业港人。他重申，“明日大屿”的造价估算仅按2018年9月价格计算，并非工程的付款当日价格，有严重笃数之嫌。现在香港的财政储备只剩8000多亿，但过往多项政府的大白象工程超支延误均十分严重，有理由相信明日大屿的最终造价势必超过一万亿，他形容这是掏空库房。尹兆坚表示，政府必须立即收手，否则民主党会用尽一切办法，全力阻止该项工程拨款在立法会通过。