袁国勇：若不针对高危控制点 港冬季恐逾千人染疫身亡

香港政府抗疫督导委员会专家顾问、香港大学微生学系讲座教授袁国勇今早（11日）指出，若香港在冬天不对所有食肆、酒吧、街市、院舍、教会等高危控制点作针对性预防措施，估计疫情下“随时有几万人出事、过千人死亡”。

据《明报》报道，袁国勇出席港台节目时说，香港不少食肆、酒吧等高危控制点没有切实执行人数及餐桌距离限制等防疫措施，以致病毒容易带入社区。他分析说，香港目前持续有零星本地个案，估计现在是“第三波疫情尾的延续”。

他并称，同时感染流感和冠病者的医治难度更高，用药愈多，副作用愈多，对患者病情有影响。他建议所有高危者必须接种流感疫苗。

袁国勇预料，香港或要到明年6月、7月后才有足够疫苗开始接种，9月、10月才能进行全民接种，“市民要挨多一年”。他说，香港没有安全疫苗可大量接种前，必须做足边境管制、对高危控制点的针对性措施；为有病征者、爆发地区、高危人物检测；及市民亦应用手机拍摄记录每日到过的高危地方，以协助卫生署作流行病学追踪。

袁国勇分析说，全民检测168万人中验出32宗确诊个案，高危群组如的士司机、巴士司机、院舍员工的检测验出染疫者亦少，成效很低；反之政府门诊和私家医生派样本瓶效率高得多，一万人中分别验出46人和84人确诊，反映出香港的防疫资源严重错配。他重申，加强为轻微病征者检测的效果远比大型筛选好，而且成本低，亦可考虑给予私家医生相应行政费，鼓励他们为病人检测。