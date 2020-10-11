张家界警方回应“办案是想搞钱”录音：开展调查

中国湖南张家界慈利县一派出所所长被指自称“办案是想搞钱”，对此，张家界市公安局10月11日在其官方微信公众号发布通告，该局高度重视，迅速与驻局纪检监察组成立联合调查组，赴慈利县开展调查，一经查实，依纪依规严肃处理。

据封面新闻报道，网传录音片段由原武汉远成集团法定代表人叶思提供。叶思称，录音录制于今年5月12日，地点是张家界市慈利县鲤鱼桥派出所，说话人是时任慈利县鲤鱼桥派出所所长刘鹏。录音中称：“初衷是搞个千把万两千万就行了。实际上我办这个案子的初衷就是想搞点钱的。”

叶思说，2019年7月，慈利县派出所民警以配合调查为名，将包括她在内的公司两任法定代表人跨省抓走，随后一再强调要钱。

对于“搞钱”一说，涉事的鲤鱼桥派出所所长刘鹏在10日晚间回复媒体称，“搞钱”指的是上缴违法所得的“罚金”，因远成集团有人多次找到他想疏通关系，他曾强调要走法律途径，但一来二去就把对方“当成朋友看”，被对方录了音。刘鹏说：“他们就是把我当成敌人消灭了，也不会改变案件走向。”

张家界市公安局10月11日通告，有网民反映张家界市慈利县公安局侦办一起非法经营案件中的问题。张家界市公安局高度重视，迅速与驻局纪检监察组成立联合调查组，赴慈利县开展调查。

经查，2018年11月，慈利县公安局立案侦办了祝某等人生产销售有毒有害食品案件。该案由上级公安机关指定管辖，主犯祝某系武汉远成共创科技有限公司（以下简称远成公司）工作人员，侦办过程中发现远成公司及该公司其他人员涉嫌非法经营犯罪，公安机关依法立案侦查。目前，公安机关已对远成公司及其相关人员涉嫌非法经营犯罪案件侦查终结，慈利县检察院于2020年7月24日提起公诉，慈利县人民法院已受理。

张家界市公安局表示，对网民反映的办案民警违纪违规问题，联合调查组正在开展调查，一经查实，依纪依规严肃处理。