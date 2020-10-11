张建宗：控制疫情是首要任务之一

香港本地确诊和源头不明个案有明显上升趋势，疫情出现反弹信号。香港特区政府政务司司长张建宗11日表示，控制疫情、重振经济和保持香港长期繁荣稳定是广大市民的共同愿望，亦是政府的首要任务。

据香港中通社报道，张建宗在网志中写道，香港最近出现群组感染和小型暴发迹象，确诊患者牵连范围广泛，涉及酒吧、酒店、餐厅、残疾人士院舍和学校等。为遏制疫情，特区政府加强社区层面的病毒检测，包括延长46间普通科门诊诊所派发深喉唾液样本收集包的时间，并在确诊个案或群组较多的地区设立临时检测中心，方便市民主动接受免费冠病病毒检测。

张建宗介绍，中国中央政府支援在亚洲国际博览馆增建的社区治疗设施顺利完成，项目由香港医院管理局正式接收。8至11号展馆增建接近1000张病床，部分备有负气压设施，将大幅提升香港应对疫情的能力。此外，中央政府支援在亚博馆旁筹建的临时医院项目，预计会在四个月内完成，落成后可提供容纳超过800张病床的负气压病房和相关医疗设施。

张建宗强调，控制疫情、重振经济和保持香港长期繁荣稳定是广大市民的共同愿望，亦是特区政府的首要任务。尽管目前面对错综复杂的外围环境和政治纷扰、持久反覆的疫情、以及深层次的社会矛盾，在行政长官的带领下，特区政府会继续迎难而上，务实进取，勇于面对，全力克服困难险阻，重振经济，改善民生，提升香港的长远竞争力。