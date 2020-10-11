湖北仙桃20多名村民中毒 化工厂有毒物质泄漏

中国湖北仙桃市一化工厂有毒物质泄漏污染自来水，致20多名村民中毒。

据澎湃新闻报道，湖北仙桃市彭场镇马沟村村民许先生10月11日告诉记者，他的父母10月1日在吃过晚饭后出现“上吐下泻”，其父亲还出现“四肢不能动弹、意识不清楚”的症状，被送往医院抢救。许先生透露，事发当晚，同村及附近大岭村的多名村民也出现了相同症状，医院初步判断为“食物中毒”。

仙桃市政府一名工作人员11日上午向记者证实，彭场镇一家化工厂有毒物质泄漏污染自来水致多人中毒一事属实。经初步调查，系涉事企业湖北展朋新材料股份有限公司发生有毒物质泄漏，造成自来水污染，金属钡超标。事发后，涉事企业被勒令停产。目前，具体情况当地政府相关部门正在调查。

许先生介绍，据母亲回忆，当天使用的自来水与平常并无区别，只是做出的菜带有苦味。“父亲有直接喝自来水的行为，所以症状比母亲重很多。”许先生说，父亲在ICU已治疗10天。期间，医院下发过几次病危通知书。目前，他的父亲仍处于昏迷状态。许先生提供10月3日的医患沟通记录单显示，父亲被诊断为“急性呼吸衰竭，中毒性脑病、低钾血症”等，病情处于危重。

同村村民许海（化名）告诉澎湃新闻，10月1日傍晚，他在吃过晚饭后也出现了“上吐下泻，四肢不能动弹”的症状，2日凌晨被送到医院抢救。经过五天的治疗后出院，目前身体状况良好。

许海说：“10月2日，医院也开通了绿色通道接收同症状的病人。”事发后第二天，马沟村、大岭村的自来水都停止供应，直到10月7日才恢复，“我们都不敢用自来水，自己买的纯净水喝”。

对此，仙桃市政府一名工作人员介绍，该起中毒事故系湖北展朋新材料股份有限公司发生有毒物质泄漏，造成自来水污染，有24人前往医院治疗。目前已有22人出院，剩余两人已无中毒症状，仍在医院接受自身基础病治疗。前述工作人员称，事发后，涉事企业被勒令停产。目前经整改，该企业已经复产。至于具体情况，当地政府相关部门仍在调查。

另据上游新闻，彭场镇参与调查的官方人士称，警方已控制相关人员。

天眼查显示，湖北展朋新材料股份有限公司成立于2004年8月，主营业务为研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料（目前主要以碳酸钡、二氧化钛为主）。主要产品为高纯度碳酸钡及二氧化钛基础粉。

记者注意到，该公司曾连续三年因排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，被当地环保部门处罚。