菲律宾：菲中两国外重申双边关系稳固

菲律宾外交部提到，菲中两国外交部长昨天（10日）重申双边关系稳固。

据路透社报道，菲国外长洛钦（Teodoro Locsin）当天与中国外长王毅在云南举行会谈。

菲国外交部在声明中说，两国因冠病疫情而需要实施管控令，但双方重申两国关系持续展现出活力。

菲国外交部说，洛钦和王毅就区域安全问题进行坦率且深入的交流。声明没有提及讨论范围是否包含南中国海课题。

声明也提到，两国外长承诺，将继续进行有持续性的政策对话，以及经济和基础设施合作项目。

王毅则说，他相信两国人民传统友好一定会在团结抗疫中进一步升华，中菲关系也一定会在共克挑战中进一步发展。

据中国外交部网官发布的信息，王毅保证，中国将继续坚定支持菲律宾抗击疫情直至最终胜利，愿根据菲方需要提供必要抗疫物资，分享抗疫经验和诊疗方案，积极开展疫苗合作。

王毅强调双方要在做好疫情防控前提下促进人员交往，推进复工复产和双边重大项目合作，共同反对把疫情污名化、把病毒标签化，携手推进国际抗疫合作。

王毅提到，中国愿同菲国共同推动“一带一路”倡议同“大建特建”规划深度对接，进一步开辟新的合作领域。

至于南中国海课题，王毅认为，双方过去四年多就“正确”处理南中国海问题积累了很多有益经验，也要坚持通过对话合作妥善处理分歧，继续搁置争议，避免影响两国关系得来不易的改善发展势头。

王毅说：“中方愿同菲方共同推进‘南（中国）海行为准则’磋商进程，早日达成中国与东盟（亚细安）国家共同认可、行之有效的地区规则，向世界表明中国与东盟国家有能力、有智慧维护好南（中国）海和平稳定，使南（中国）海真正成为和平之海、合作之海。”

王毅强调，中国坚定支持亚细安在区域合作中发挥主导作用，反对任何损害亚细安中心地位、破坏地区和平稳定的企图，并说中国走的是一条与西方传统大国完全不同的发展之路，坚持自身和平发展，同时寻求与其他国家互利共赢，也无意与其他国家争夺领导权。