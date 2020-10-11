港工联会调查：94%受访者同意打击假新闻

香港工会联合会（Hong Kong Federation of Trade Unions）调查显示，94%受访者同意需要立法打击谣言、假新闻。

据香港01报道，工联会指，现在香港法例中规管传送虚假信息的《简易程序治罪条例》中，条文不包括互联网，其惩罚仅1000元（港元，174.72新元）及监禁两个月，不具阻吓性，现在的法例形同虚设。

工联会立法会议员郭伟强呼吁政府正视虚假讯息问题，参考外国法例以立法方式防止虚假信息散播，规范大型社交媒体在限时内撤除明显违法的内容。

工联会挑选10项具争议性的传闻，于上月22日至本月5日，在政党网站上以问卷访问约千名市民，了解市民对有关信息看法。结果显示，最多人（828人）认为全民核酸测试会将个人样本及DNA送交大陆的传闻荒谬误导。

有关虚假信息的影响，最多受访者（867人）认为这会“撕裂社会”，其次是造成“恶意污蔑”（836人）及“煽动他人”（794人）；最少人选择“敌视中央/政府/警察”。郭伟强认为，假新闻攻击目标清晰，但观众更多会就事实作研究，对于信息背后动机的关注度较低。

调查显示，94%受访者同意需要立法打击谣言、假新闻。对于调查结果呈一面倒，郭伟强相信，由于问卷以网上形式进行，对相关议题关心的人市更倾向主动填写问卷。

郭伟强指，现在没有专门法例针对网上虚假信息，政府只能以其他法例作出检控，例如“不诚实意图而取用电脑”、“煽惑他人非法集结”。政府应正视虚假讯息问题，参考外国法例以立法方式防止虚假信息散播；规范大型社交媒体在限时内撤除明显违法的内容。

反修例运动期间，香港社会出现多宗针对警队和政府的指控，当中有部分传言未经证实，例如科大学生周梓乐堕楼原因、港铁太子站事件，以及15岁女生浮尸案等。