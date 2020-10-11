名将体测不过关 中国体育总局：不影响高水平运动员奥运会参赛选拔

在中国山东青岛举行的全国游泳冠军赛暨东京奥运会达标赛上，傅园慧、于静瑶、方喆等游泳名将都拿下预赛第一名，余贺新甚至打破全国纪录，但他们都因为体能测试未达标，最终无缘决赛。对此，中国国家体育总局副局长李建明说，体能测试不会影响高水平运动员奥运会参赛选拔和参加包括奥运会在内的国际比赛机会。

据新华网报道，李建明说，体能测试是倒逼运动员重视强化基础体能训练的一个措施。这一措施要做得更加科学、更有针对性、更加结合各项目实际来实施。

今年2月，中国国家体育总局下发了《关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知》，将体能测试达标与选拔运动员挂钩，游泳、击剑、象棋等项目选手也要参加包括引体向上、坐位体前屈、3000米跑等体能测试项目。

据香港01报道，中国全国游泳冠军赛暨东京奥运会达标赛于9月26日至10月2日在青岛举行，共有来自全国各地的约300名运动员参赛，比赛成绩将作为运动员明年参加东京奥运会的重要依据。

按照中国国家体育总局强化体能的要求，预赛成绩前16名选手中，取体能成绩前八名进入决赛。体能成绩相同，再按照游泳成绩排名进入决赛。体能测试的项目包括30米冲刺、引体向上、卧推、深蹲、3000米跑等10项。

近段时间，不管是游泳，还是田径、排球、羽毛球等多项中国国内大赛，都使用了这一套体能测试方法，并且体测成绩和竞技成绩挂钩。甚至全国像棋男子甲级联赛也引入了基础体能测试。考虑到棋类项目特点及棋手的不同年龄，选取了耐力、力量及柔韧三个类别进行测试，具体有1000米跑、立定跳远、坐位体前屈等项目。

对此，有网民们表示不理解，有网友留言说“游泳选手不比游泳成绩，比跑步成绩！”还有不少网民认为其他体育项目参加体能测试也不合理：“花样游泳，如果要求高体能，形体练坏了，怎么办？”

李建明强调，在中国高水平运动员训练过程中，基础体能缺乏是一个比较普遍的现象，加强基础体能已成为体育界内外的共识。

李建明说，要更好地衡量基础体能在训练和竞赛中的作用，做到科学、分类指导。国家体育总局已经要求各个项目中心和协会认真总结前一段时间在部分比赛中引入体能测试的经验和教训，进一步完善相关措施。