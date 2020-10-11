疫情下依赖网上教学 调查：香港学童近视恶化

自疫情在香港暴发以来，香港大多数学校均以网络教学为主，调查显示，这使得学生近视问题更加严重。

据香港中通社报道，香港六大眼科视光机构今年7月28日至9月10日期间，访问了400名育有6至17岁子女的家长及其子女，发现于2月至5月期间学生平均日花9.9小时使用电子产品，较疫情前4.7小时多1.1倍，其中平均日花5.9小时以电子产品或印刷书籍学习，较停课前4.6小时增加28%。而每周学生只有2.4小时户外活动，较停课前5.6小时大减57%。

由于使用电子屏幕时间大幅增加，促使学童近视问题加深及恶化。香港眼科医学院院长袁淑贤医生告诉记者，根据自己最近的临床经验，估计疫情期间不少学童的近视度数或加深150度左右，小学生会是较严重的群组之一。

香港眼科医学院前院长周伯展医生建议，学童在网课等必要用途之外少用电子产品，特别是不要打电子游戏，尽量到户外如公园等空旷地方运动，亦可在室内进行跳绳等活动。

香港学童的近视现象在疫情暴发前就已十分明显。香港中文大学医学院眼科团队2019年12月发布该年“香港儿童眼科计划”调查结果，指出香港六岁儿童的近视比例达11.4%，是有文献资料以来最高，远超世界各地六岁儿童近视比率，九岁儿童的近视比例更高达44.5%。