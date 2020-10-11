将疫苗纳入医保？中国医保局：超出承受能力

对于中国人大代表建议将接种疫苗纳入医保全额报销，中国国家医保局答复说，此次疫苗接种人数众多，所需费用总额高，明显超出医保基金承受能力。

据《新京报》报道，中国国家医保局10月9日回复说，截至7月19日，全国确诊和疑似患者发生医保结算13.55万人次，涉及医疗费用18.47亿元（人民币，下同，3.73亿新元），医保支付12.32亿元，支付比例达到67%，剩余部分财政按规定进行补助。

按照2019年12月1日实施的《疫苗管理法》，中国将疫苗分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。其中免疫规划疫苗由国务院相关部门集中招标或统一谈判，各地实行统一采购，政府免费向居民提供。

国家医保局指出，按照中国的《社会保险法》，应当由公共卫生负担的医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围。今年7月公布的《基本医疗保险用药管理暂行办法》中指出：预防性疫苗不纳入医保支付范围。

国家医保局还指出，目前中国基本医疗保险筹资水平特别是城乡居民医保的筹资水平较低，去年城乡居民医保人均筹资仅800元左右。而此次疫苗接种人数众多，所需费用总额高，明显超出医保基金承受能力。

医保局说，从现阶段医保制度整体发展状况、群众疾病治疗需求以及医疗保险基金筹资水平和抗风险能力来看，当前基本医疗保险制度还是立足于为群众提供基本疾病治疗保障，还没有能力将支付范围扩大到疫苗等非治疗性的项目。