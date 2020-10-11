中国开国少将陈绍昆逝世

中国开国少将、原沈阳军区副政委兼政治部主任、原冶金工业部部长陈绍昆于10月10日在北京逝世，享年99岁。

据澎湃新闻报道，记者从陈绍昆亲友处获得上述消息。

公开简历显示，陈绍昆出生于1921年，江苏宿迁人，1939年参加八路军，1940年加入中共。抗日战争时期，陈绍昆历任苏皖抗日军政干校干事，八路军苏皖纵队随营学校分队长，中队长，中共七区区委书记兼游击大队政治教导员，县总队副总队长，淮海军分区新一团政治处主任，新四军第三师十旅三十团政治处主任。

解放战争时期，陈绍昆任东北民主联军第二纵队五师十五团政治委员，第四野战军三十九军一一六师三四八团政治委员。

中共建国后，陈绍昆历任中国人民志愿军师政治部副主任、主任，师副政治委员、政治委员，解放军总政治部组织部副部长，青年部副部长，军政治部主任，军副政治委员、政治委员，沈阳军区副政治委员兼政治部主任，冶金工业部部长。

陈绍昆于1964年晋升为少将军衔。“解放军报”微信公众号今年8月1日发文介绍，陈绍昆1939年6月进入苏皖抗日军政干校，接着到淮海区泗阳县四区任区委书记兼区队指导员，此后一直带兵作战。解放战争时期，陈绍昆任东北民主联军第二纵队五师15团政委，率部转战大半个中国。

在朝鲜战场，陈绍昆任志愿军第39军116师政治部主任，参与指挥所属部队参加抗美援朝著名的云山战役。朝鲜战争进入尾声时，他调任115师政委，师长是王扶之，两人密切配合，部队反空降反登陆准备充分，为和平谈判创造了有利条件。